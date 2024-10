11-letnia North West MASAKRUJE Kim Kardashian w wywiadzie. Wyjawiła, że jej matka nie ugotowała nic od DWÓCH LAT

Kim Kardashian do perfekcji opanowała sztukę spieniężania prywatności. Robi to nie tylko w rodzinnym reality-show. Ostatnio na przykład pozwoliła 11-letniej córce pojawić się na okładce magazynu "Interview". W środku wydania znalazła się rozmowa Kim z North .

Kto gotuje w domu Kim Kardashian?

North West szczerze o kuchni w rodzinnym domu

Z rozmowy wynika, że Kim Kardashian, choć nie gotuje na co dzień, od czasu do czasu serwuje dzieciom przekąski.

11-latka wyznała przy okazji, że gdyby miała wybrać jedno danie, które jadłaby do końca życia, to byłyby to właśnie ogórki z solą, albo… cebula. Kardashian przytaknęła, potwierdzając, że córka ewidentnie ma słabość do grillowanej cebuli.