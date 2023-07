Syn Krzysztofa Krawczyka ubolewa nad swoją obecną sytuacją: "Ja nie chcę umierać"

Krzysztof Krawczyk Junior mieszka obecnie w Łodzi. Z powodu choroby i braku praw do otrzymywania tantiemów po zmarłym ojcu znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Dodatkowo jego życie komplikuje konflikt z Ewą Krawczyk. W ostatnim wywiadzie wyznał, że jego cierpienie nie ogranicza się tylko do tej sprawy.

Krzysztof Krawczyk Junior nie dostał ani złotówki z tantiemów

Minęły ponad dwa lata od śmierci Krzysztofa Krawczyka. Chociaż piosenki artysty wciąż są hitami i generują dochody, to jego syn nie otrzymał do tej pory żadnych pieniędzy z tego tytułu.

Dodał także, że muzyka to dla niego sposób wyrażania siebie.

Ostatnio moje życie zmieniło. Coś się zaczyna dziać - jest to związane z muzyką i ze śpiewem. Cieszę się z tego, bo wyjście na scenę jest dla mnie terapią. Mnie to uspokaja, wycisza - powiedział w wywiadzie.

Żyje w maleńkim mieszkanku, jak to ktoś tam też powiedział, że to jest ul. Jest po prostu bardzo małe, że tam ledwie można przejść. No cóż, ale jest oddzielny kąt. Nie mogę być tam, gdzie miało być w spadku po dziadkach. Nie, ja tego nie chcę mówić, po prostu ja nie chcę umierać - dodał.