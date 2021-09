Krzysztof Krawczyk junior wciąż nie ma własnego kąta: "W pewnym sensie JESTEM BEZDOMNY"

Sytuacja mieszkaniowa w pewnym sensie zmieniła się. Ale w pewnym sensie jestem bezdomny. (...) Teraz tam (w poprzednim domu - przyp. red.) nie mieszkam, mam nawet niemówiony zakaz, żeby tam nie wchodzić samemu . Część moich rzeczy tam została. Teraz mieszkam u Kasi w Zgierzu. To koleżanka, którą poznałem na zjeździe w Studiu Integracji, jest jedną z zaufanych osób. Ale powiedzmy wprost - to bycie nie u siebie, zdarzają się sytuacje, o których nie chcę mówić - wyznał mężczyzna.

W ostatnim czasie mój klient uzyskał niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia jego ojca. Dotyczące wielu poważnych schorzeń neurologicznych, które mogą mieć zasadniczy wpływ na ocenę ważności sporządzonego przez niego testamentu . (...) Nie dostaliśmy żadnego innego testamentu. Dostaliśmy informację, że innego testamentu nie było. Jest to trochę zaskakujące, szczególnie dla mojego klienta, który pamięta słowa swojego ojca. Mówił, że ojciec wielokrotnie mu opowiadał, że jest sporządzony testament i jest on w nim uwzględniony - powiedziała adwokat.

Jaki kontakt z nią? To wszystko do niej należy. Ten testament trzeba albo podważyć... To nie jest testament! Oby jak najprędzej! To nie jest testament. Tato mi mówił: wszystko będzie dla ciebie, pół na pół z Andrzejem (bratem Krzysztofa Krawczyka - przyp. red.) - zdradził syn zmarłego muzyka.