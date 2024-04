Kilka tygodni po ujawnieniu przykrych wiadomości, w zagranicznych tabloidach gruchnęła kolejna szokująca informację na temat siostrzeńca króla Karola III. Mowa o Peterze Phillipsie , synu księżniczki Anny , który według "The Sun" rozstał się po trzech latach ze swoją partnerką, Lindsay Wallace .

Syn księżniczki Anny rozstał się z ukochaną po trzech latach związku

Płomienna relacja Petera i Lindsay, której początki sięgają 2021 roku, była szeroko komentowana w mediach. Choć Phillips, decyzją rodziców, nie otrzymał po urodzeniu królewskiego tytułu, aktywnie uczestniczył w życiu royalsów, do którego zaprosił również swoją partnerkę. Zakochani chadzali razem na wystawne przyjęcia, wyścigi konne oraz rozgrywki na Wimbledonie. "The Sun" przypomina, że syn księżniczki Anny był "ulubionym wnukiem królowej Elżbiety II", która ponoć miała okazję przed śmiercią poznać bliżej ukochaną Petera. Zdaje się więc, że Lindsay została ciepło powitana przez słynną familię. Podczas gdy wielu oczekiwało wieści o ślubie, wspomniany tabloid zszokował czytelników ustaleniami, według których związek Philipsa i Wallace przeszedł już do historii.