Syn Moniki Zamachowskiej zaśpiewał na scenie "The Voice Kids": "Nigdy nie zapomnę tego dnia" (WIDEO)

Monika Zamachowska bez wątpienia należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji. Chociaż prezenterka nie jest już zawodowo związana z TVP, jej losy wciąż okazjonalnie przyciągają uwagę mediów. Sama zainteresowana również chętnie dzieli się ze światem szczegółami swojego życia i ochoczo relacjonuje codzienne poczynania w mediach społecznościowych.

Nie jest tajemnicą, że syn Moniki, miał już okazję próbować swoich sił jako aktor - dwukrotnie występując w serialu paradokumentalnym Szkoła. O kazuje się jednak, że rola nie była jego jedyną przygodą ze światem telewizji. Tomek jest również pasjonatem muzyki. Ostatnio chłopak postanowił podzielić się ze swoimi instagramowym profilu nagraniem, na którym śpiewa przebój Justina Biebera na....scenie The Voice Kids.

Po tym, jak pokazałem wideo ze wspomnieniem z 2017, gdzie śpiewałem "Boyfriend" w "The Voice Kids", chciałem wyjaśnić jedną rzecz - nie wystąpiłem w programie. Dostałem później masę wiadomości z pytaniami : "Tom, kiedy to będzie w telewizji? Kiedy byłeś w "Voice Kids" Słuchajcie, oto prawda - rozpoczął.

Właściwie stało się to dzięki Dawidowi Kwiatkowskiemu, który jest jedną z największych polskich gwiazd rocka i od 2015 roku jest jednym z moich najlepszych przyjaciół. Tego dnia przyszedłem do programu jako normalny widz, żeby obejrzeć nagrania. I wtedy Dawid zaprosił mnie na scenę i przedstawił widowni: "To mój przyjaciel Tom, jest muzykiem, zaśpiewa wam". Potem Piotrek, który miał mikrofon powiedział: "Dawaj Tom, zaśpiewaj coś, masz całą widownię" - wspominał syn Zamachowskiej.