Ach, te randki w Sopocie...

Para spędza romantyczny czas w Sopocie. Przystojny piłkarz wybrał się wraz z artystką na zakupy do jednego z marketów. Nie wiemy, czy Górniak oczekiwała w kolejce do sklepu, jak każdy normalny śmiertelnik, choć bardzo chcielibyśmy to zobaczyć. Pewne jest natomiast to, że ukochany traktuje swoją wybrankę iście po królewsku. Prowadził auto, otwierał przed nią drzwi i pilnował, by niczego nie zapomniała...