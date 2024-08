Szok, jak Katie Price wyglądała PRZED OPERACJAMI, na które wydała ponad milion złotych. Poznalibyście ją? (ZDJĘCIA)

DrAlban 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest choroba cywilizacyjna, psychiczną wyimaginowana potrzeba zmiany wyglądu na gorsze, nigdy to nie idzie w lepsza stronę, a zawsze na niekorzyść. To zaburzenie psychiczne. W górna warga ten sam zabieg co Pysiula.