Szwagier Violetty Villas szczerze o jej relacjach z opiekunką: "Ta WIEDŹMA nią manipulowała!"

Gość 25 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

A gdzie oni wszyscy byli jak ona była jeszcze sprawna. Z tego co pamiętam, to raczej pani Violetta nigdy nie utrzymywała jakichś większych relacji ze swoją rodziną. Nawet nie wiedziałam, że ma siostrę, a co dopiero szwagra. Teraz wszyscy oczerniają opiekunkę, ale jakiś powód był, że nie chciała mieć z nimi nic wspólnego. W czasach jej świetności nawet z synem się nie pokazywała.