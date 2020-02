Opiekunka Violetty Villas nareszcie trafiła do więzienia!

Ważka 35 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Pani Violetta Villas była samotna w naszym kraju, krucha psychicznie, nadwrażliwa, mogła łatwo wpaść w nałóg, niestety bardzo podatna na wpływ takich ludzi jak jej gosposia której odpowiadało to że mogła dysponować jej pieniędzmi a później jej życiem tak jak tylko chciała, manipulując Violettą i robiąc jej wieloletnie pranie mózgu. Nie chcę obrazić nikogo ale uważam że wielu artystów to ludzie niezwykle wrażliwi i powinni chodzić na terapie które mogłyby pomóc im być bardziej asertywnym, stanowczym, odpornym na popadanie w skrajności, różne nałogi. To nie jest powód do wstydu.