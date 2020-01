Maryla Rodowicz zdradziła sekret Violetty Villas: "Śpiewała bez majtek"

Jkl 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ci co obrażają Marylę to z pewnością młode pokolenie które nie ma pojęcia o dawniejszej muzyce i tym ze Maryla była w tamtych czasach uwielbiana, kiedyś ludzie nie byli tak wredni, teraz jak czytam komentarze na różnych portalach to jestem w szoku ile jadu, to świadczy tylko o waszej inteligencji, ciekawa jestem czy te osoby chciałyby czytać codziennie o sobie takie komentarze... żal mi was