Szymon Hołownia od lat korzysta z usług tego samego krawca. Wiemy, ILE marszałek płaci za garnitur. Skusilibyście się?

Szymon Hołownia od lat ufa jednemu krawcowi. Tak o nim wspominał

Skupmy się więc na moment właśnie na prezencji nowego marszałka, o której internauci wypowiadają się wyjątkowo pochlebnie. Nie jest tajemnicą, że polityk powinien prezentować się godnie, co udaje się większości z nich. Każdy ma na to swój patent, Hołownia również, o czym wspominano zresztą wielokrotnie. Od lat korzysta bowiem z usług tego samego krawca.

To rzemieślnik z krwi i kości. Zakład z tradycjami. Nigdy go nie zdradzę - mówił podczas jednej z insta-relacji.

Przejdźmy więc do sedna - ile kosztuje przyjemność ubrania się tak, jak Hołownia? To sprawdził "Fakt", który zgłosił się do zakładu pana Józefa w sprawie wyceny garnituru dla osoby o podobnym wzroście do Hołowni. Okazuje się, że tanio nie jest, ale, jak zapewnia polityk, ponoć warto.