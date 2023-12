Szymon Hołownia zabrał córkę do Sejmu. Internauci zachwyceni wyjątkowym kadrem: "Urocza akrobatka. ROZBIŁA BANK!"

SenNocny 59 min. temu zgłoś do moderacji 160 53 Odpowiedz

Czekamy na ustawę umożliwiającą wszystkim obywatelom zabieranie dzieci do pracy. Czy pani z biedronki może siedzieć z dzieckiem na kasie? Czy operatora wózka widłowego w trakcie pracy obserwuje syn? Czy córka lekarki siedzi z nia w gabinecie? Tacy zabawni i ludzcy wydają się być, ale jak przychodzi co do czego to same przywileje, a jeszcze nawet nie rządzą