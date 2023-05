Szymon Majewski DRWI z rewolucji Edwarda Miszczaka w Polsacie. Kiedyś to jego zwolnił... "Czuję się w obowiązku przerwać milczenie"

Odkąd Edward Miszczak został dyrektorem programowym Telewizji Polsat, zaczął wprowadzać wiele zmian. Najpierw przeniósł "Love Island" do TV4, chcąc odświeżyć tamtejszą ramówkę, zwolnił dwóch jurorów "TTBZ" , a następnie wymienił Katarzynę Dowbor na Elżbietę Romanowską w programie "Nasz Nowy Dom" i zawiesił "Taniec z Gwiazdami" . W minioną środę media obiegła informacja, że Edward postanowił dokonać kolejnych zmian, usuwając z ramówki "Hell's Kitchen" .

Szymon Majewski drwi z Edwarda Miszczaka

Do całej afery ze zmianami w Polsacie postanowił odnieść się Szymon Majewski , który za czasów panowania Edwarda Miszczaka w TVN został przez niego zwolniony. Dziennikarz w zabawny sposób poinformował fanów na Instagramie, że zna powód, przez który dyrektor programowy zwalnia gwiazdy z Telewizji Polsat. Chodzi o znak drogowy "Zwolnij" .

Moje śledztwo ukończone. Znam powód zwolnień dokonanych przez Edwarda! Pojechałem, sprawdziłem, na trasie przed Polsatem stoi ten znak drogowy! Gdyby nie on, Kasia Dowbor, Mateusz Gessler by pracowali. Ten sam znak stał 12 lat temu przed TVN, kiedy jechałem na rozmowę z Edwardem. Chcecie w Polsacie swoich gwiazd? Zdemontujcie go! TVN wie o tym znaku też i tuszują - napisał Szymon.