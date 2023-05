TYLKO NA PUDELKU: Tak wyglądały kulisy zwolnienia Mateusza Gesslera z "Hell's kitchen": "Uznali, że formuła programu się WYCZERPAŁA"

Nieee 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jesli ktokolwiek mysli ze Gessler jest taki naprawde to sie niezle myli XD to wszystko wyreżyserowane. Mialam okazję byc na probowac kamerowych do hells kitchen i Gessler byl mily, kulturalny i nie gwiazdorzył. Pisze to dlatego jakby jeszcze ktokolwiek watpil ze to na serio 😆