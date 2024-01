Tabloid dotarł do sąsiadów Daniela Martyniuka. Ujawnili, jak NAPRAWDĘ zachowuje się krnąbrny syn Zenka

Kat 20 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Ludziska to niech sie zajma swoim podworkiem, co ta za publiczny lincz ze jeszcze chodzic im trzeba po ludziach, coz to za obrzydliwa forma plotkarstwa. Co to ma byc w ogole? Ile ludzi tyle opini a zniszczyc komus zycie i reputacje mozna bardzo szybko