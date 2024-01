Żona Daniela Martyniuka NICZYM LWICA staje w obronie ukochanego: "Śpiewać w sylwestra TO NIE ZBRODNIA!"

Acha 13 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

No i ma rację! Małżonek sobie śpiewał, a że świetny jest to policjanci wpadli po autograf. Długopisu nie miał, to zabrali go na komisariat. Tam okazało się, że kolejka jest, bo policjanci jak się dowiedzieli co za znamienity gość do nich zawitał, to z całego województwa zjechali po autograf. Długo się zeszło z podpisami, to dopiero następnego dnia udało się go zabrać do domu.😁