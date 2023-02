Tabloid wyliczył, ile Julia Wieniawa zarobiła w same walentynki. Kwota przyprawia o ZAWRÓT GŁOWY!

Julia Wieniawa od kilku lat jest jedną z najbardziej zapracowanych polskich celebrytek. Aktorka co chwilę angażuje się w coraz to nowe projekty zawodowe, daje koncerty, podejmuje się płatnych współprac na Instagramie, a ostatnio nawet... grywa w teatrze. Niedawno miała miejsce premiera spektaklu "Gra" w teatrze Garnizon Sztuki, w którym to przyszło jej odegrać jedną z głównych ról. W rozmowie z Pudelkiem zapracowana artystka przekonywała, że uwielbia nowe wyzwania.

Julia Wieniawa zagrała w teatrze

Lubię wychodzić ze strefy komfortu, bardzo lubię wyzwania, sprawdzać się w nowych przedsięwzięciach czy rolach. Dlatego to zrobiłam, bo to jest dla mnie ogromny rozwój. Miesiąc, codziennie, po kilka godzin w teatrze, ze świetnym reżyserem Norbertem Rakowskim (...) i z Adamem Woronowiczem, który jest na co dzień profesorem w łódzkiej "filmówce", a ja go mam indywidualnie przez miesiąc. (...) Gdybym nie lubiła tych wyzwań, pewnie siedziałabym teraz sobie na Bali i opalała się - mówiła.