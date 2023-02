Julia Wieniawa nie boi się zmian w telewizji: "Jestem aktorką, wokalistką, osobą do wynajęcia. Staram się być PONAD" (WIDEO)

Wieniawa o zwolnieniach w Polsacie

Głośną kwestię polsatowskich przetasowań reporter Pudelka omówił także z Julią Wieniawą. Zapytana o to, co myśli, odparła:

Zaraz zostanę ja przetasowana. Nie, no, śmieje się - zażartowała na początek. Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, nawet do końca tego nie śledzę. Bo ja jestem aktorką, wokalistką, osobą do wynajęcia. Nie współpracuję tylko z jedną telewizją - wiadomo którą. A tak to, raz pracuję tu, raz pracuję tam - wyjaśniła, nawiązując do swojej sytuacji i jasno dając do zrozumienia, że nie obawia się zmian w telewizji.