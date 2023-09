TABUNY gwiazd na koncercie Beyonce: Kylie Jenner PO RAZ PIERWSZY z Timotheem Chalametem, Kim Kardashian, Zendaya... (ZDJĘCIA)

Już parę tygodni temu trasa koncertowa Renaissance Beyonce przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zgodnie z oczekiwaniami bije rekordy popularności. Występ z ostatniego poniedziałku był dla gwiazdy pop wyjątkowy. W dzień 3. i ostatniego koncertu na Stadionie SoFi w Los Angeles Beyonce obchodziła 42. urodziny . Fani spodziewali się z tej okazji niespodzianek i zdecydowanie nie mieli co narzekać.

Moja dusza jest pełna. Jestem tak wdzięczna. Staram się nie rozpłakać. Jestem wdzięczna za to, że żyję, że mogę być na tej scenie. Wdzięczna za to, że mogę widzieć wasze twarze. Że mogę stworzyć dla was bezpieczną przestrzeń. Jestem wdzięczna za muzykę, za umiejętność leczenia się poprzez muzykę, że mogę leczyć nią was - przemówiła do fanów wyraźnie wzruszona Beyonce.