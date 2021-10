Taco Hemingway rapuje o DEPRESJI w utworze Maty: "Gdy chciałem iść na terapię, powiedzieli, że terminów już nie ma"

Michał "Mata" Matczak stał się fenomenem na polskiej scenie muzycznej. Młody raper zyskał rozpoznawalność dzięki utworowi "Patointeligencja", później głośno mówiło się także o piosence "Patokreacja", w której to ciepło pozdrowił Jacka Kurskiego słowami "ch*j mu w dziąsło". Mimo stosunkowo krótkiej kariery Mata ma już na koncie spore sukcesy - 21-latek zgarnął dwie statuetki podczas tegorocznej gali Fryderyków, jako pierwszy Polak trafił również na listę Billboard Global 200.

W piątek premierę miał drugi album Maty, "Młody Matczak". Na płycie znalazło się aż 21 kawałków, w tym kilka z gościnnym udziałem innych artystów. Raper zaprosił do współpracy m.in. Quebonafide i Malika Montanę, którzy wystąpili w promującym album singlu "Papuga". Na "Młodym Matczaku" możemy również usłyszeć Taco Hemingwaya .

Taco towarzyszy Macie w utworze "Kurtz". Tytuł piosenki w oczywisty sposób nawiązuje do postaci z książki Josepha Conrada "Jądro ciemności", na której wzorowany był grany przez Marlona Brando główny bohater "Czasu Apokalipsy". W samym tekście nie brakuje zaś opisów osobistych zmagań - na końcu refrenu pada na przykład wymowne "Mam depresję, a może to je*any kac".

Jak nie odpisuję, to nie dzwoń, jestem na randce ze swoją depresją/Tańczę we mgle niczym dziecko, a paparazzi skitrani po krzakach jak Wietkong/Myślę o śmierci porankiem, brak czasu by rozkminiać sprzedaż/Gdy chciałem iść na terapię, powiedzieli, że terminów już nie ma. Każdy w Warszawie się leczy i uzupełnia apteczkę - słyszymy w zwrotce Taco.