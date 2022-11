Tadeusz z "M jak Miłość" schudł 20 KILOGRAMÓW. Bartłomiej Nowosielski przeszedł operację zmniejszenia żołądka (FOTO)

Nowosielski był ostatnio gościem Katarzyny Cichopek w "Pytaniu na Śniadanie", gdzie opowiedział, co skłoniło go do podjęcia decyzji o zmianie dotychczasowego trybu życia. Aktor wyznał też, że wcześniej ze sportem raczej był na bakier, ale gdy jego waga osiągnęła 160 kilogramów, postanowił wprowadzić zmiany do swojego życia.