Tajemnicza "cieszynka" Roberta Lewandowskiego podczas meczu z Wyspami Owczymi. Co miał na myśli? Już odniósł się do domysłów (WIDEO)

Robert Lewandowski i jego tajemnicza "cieszynka". Internauci już spekulują

Innym wydarzeniem, o którym mówią teraz kibice w całym kraju, była nietypowa "cieszynka" Roberta Lewandowskiego po zyskaniu przewagi nad przeciwnikami. Po pierwszym golu ten podbiegł do rogu boiska i ustawił się na wprost przed kibicami, wykonując serię tajemniczych gestów. Najpierw zasłonił oczy, potem uszy, a na końcu usta, po czym wrócił do reszty drużyny .

Co miał na myśli? To właśnie stało się obiektem spekulacji, a krążące w sieci teorie potrafią zaskoczyć. Niektórzy twierdzili, że Lewy chciał w ten sposób odpowiedzieć krytykom na kąśliwe komentarze przed czwartkowym meczem, inni snuli nawet domysły, że chodzi o "omertę", która miałaby być odpowiedzią na wyciek informacji o tym, co działo się na zgrupowaniach reprezentacji w Katarze.

Robert Lewandowski komentuje tajemniczą "cieszynkę". Tak to tłumaczy

Wszystko pozostawało w sferze spekulacji - a przynajmniej do momentu, gdy sprawę postanowił skomentować sam zainteresowany. Dzięki temu wiemy, do kogo zaadresowane były te gesty. To, co miał na myśli, nadal będzie jednak obiektem domysłów, bo sprawę nazywa "rodzinnym sekretem".