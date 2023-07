Tajemniczy mężczyzna podrzucił 100 tysięcy złotych pod Dom Dziecka. Internauci twierdzą, że to ZNANY YOUTUBER (FOTO)

W sobotę 1 lipca, przed domem dziecka w Długiem pojawiała się dość osobliwa przesyłka. Jeden z pracowników placówki zauważył bowiem metalową skrzynię, która po otworzeniu okazała się wypełniona po brzegi pieniędzmi i słodyczami. Mimo że na pakunku pojawiła się informacja, że "proszę się nie bać, paczka to darowizna" , to wychowawcy placówki i tak poinformowali o swoim znalezisku policję. 

W skrzyni przed domem dziecka znajdowało się 100 tysięcy złotych

Przesyłka była owinięta łańcuchem i spięta kłódką. Kod do skrzyni poznała natomiast redakcja lokalnego portalu - odbierając połączenie od anonimowego mężczyzny, który zdradził, że kluczem do otwarcia przesyłki są cztery siódemki. W środku były słodycze i 100 tysięcy złotych.

Internauci twierdzą, że odgadli tożsamość darczyńcy

Internauci od razu zaczęli zastanawiać się, kto mógłby być tajemniczym darczyńcą. Podejrzenia szybko padły na YouTubera motoryzacyjnego Budda. TV . Kamil, bo tak naprawdę nazywa się influencer, zdobył sporą popularność na YouTube, gdzie obserwuje go ponad 1,2 miliona internautów. Pokaźne grono śledzi go również na Instagramie, bo tam udało mu się zgromadzić ponad milion followersów.

Internauci zwrócili uwagę na osobliwe twitty Buddy. W sobotę rano napisał bowiem "skrzynka pełna cashu wypełniona aż po brzegi", a innym razem publikował fotki z rejestracją samochodową, na której były widoczne same siódemki. Mimo że sam nie skomentował insynuacji obserwatorów, to w jego mediach społecznościowych nie brak komentarzy, które gratulują mu dobrego uczynku i dopytują, czy to naprawdę on podarował 100 tysięcy złotych placówce.