Tak Aneta Glam urządziła się po rozstaniu z miliarderem

Życzę wam szczerze, żeby nie nawinęła się jakaś 20-latka z którą wasz mąż będzie dzielił to czego się razem dorobiliście. Zbyt często widzę jak facet w wieku średnim rzuca żonę, której cale życie kazał oszczędzać, a dla swojej nowej kobiety ma i na wakacje i na torebki i na restauracje, nawet kosztem dziecka. Kobiety często myślą że są zabezpieczone, a potem okazuje się że facet przepisał część majątku na siebie, mieszkanie na mamę, a żonie zostają długi o których nawet nie wiedziała. To tyle w kwestii dorabiania się razem przez 20+ lat. Młody szarak potrzebuje was finansowo żeby do czegokolwiek dojść w życiu ale nie jest powiedziane ze bedzie was nadal potrzebował jak juz się dorobi.