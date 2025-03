Aneta Glam odsłania kulisy rozpadu związku z multimilionerem: "Spaliśmy razem przez dwa miesiące po rozstaniu"

Doskonale ja rozumiem. Moja rodzina tak szczuła na mojego narzeczonego, ze odizolowałam mojego od mojej rodziny, żeby przestali wieszać na nim psy. Nie przychodził już do mojego domu rodzinnego przez kilka lat. Myśleli że się rozstaliśmy, ale oni sami sobie odpowiadali. Ja nigdy nie mówiłam że się rozstaliśmy. I tak kilka lat żyli w przeświadczeniu, które sami sobie wymyślili. Ludzie uwielbiają sobie odpowiadać to CO CHCA WIDZIEC a nie to co jest naprawde