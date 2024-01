Tak Danuta Holecka poznała swoją wielką miłość. Czym zajmuje się jej mąż? "Chciałam tylko kochać, być kochaną i mieć zdrowe dzieci"

Danuta Holecka może pochwalić się niezwykle udanym życiem prywatnym. Prezenterka od ponad trzydziestu lat związana jest z Krzysztofem Duninem-Holeckim , który w przeciwieństwie do żony unika medialnego szumy. Mężczyzna spełnia się jako przedsiębiorca.

Jak ustalił tygodnik "Polityka", Dunin-Holecki przed laty "organizował wyjazd do pracy sezonowej do Holandii". To właśnie tam Danuta, wówczas studentka ekonomii, wpadła mu w oko. Ich uczucie rozkwitło bardzo szybko i intensywnie, a po zaledwie kilku tygodniach znajomości Danuta została jego drugą żoną.