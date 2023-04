Tak dziś wygląda Elizabeth Perkins. Przed laty odegrała kultową rolę Wilmy Flintstone. Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Elizabeth Ann Perkins to amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Zadebiutowała w melodramacie komediowym "Ta ostatnia noc", dzięki któremu weszła do świata show biznesu. Od tamtej pory zagrała w wielu filmach i serialach, m.in. "Duży" u boku Toma Hanksa, "Czego uczą się dziewczyny", a także "Trawka", za który zdobyła aż 10 nominacji w tym do Emmy i Złotych Globów.