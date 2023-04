Tak wygląda dziś Joanna Kozak, twórczyni hitu "Chcę tu zostać". Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Joanna Kozak to wokalistka popularnej niegdyś grupy muzycznej Farba , która w 2003 roku wylansowała hit pt. "Chcę tu zostać" . Do dziś utwór można usłyszeć na niejednym polskim weselu...

Jak dziś wygląda Joanna Kozak i co u niej słychać?

Wokalista dała o sobie przypomnieć jakiś czas temu, gdy wzięła udział w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now", który emitowany był w telewizji Polsat. Na Instagramie Joanna także działa aktywnie, dając znać fanom, co u niej słychać. Publikuje zdjęcia z koncertów, a także chwali się obrazami, które hobbystycznie maluje.