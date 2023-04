Tak dziś wygląda Małgorzata Maier z pierwszej edycji "Big Brothera". Wiemy, czym zajęła się po odejściu z show biznesu (ZDJĘCIA)

Od pierwszej edycji " Big Brothera " minęło 21 lat. To wtedy, po trzech miesiącach w zamknięciu, Małgorzata Maier zajęła 3. miejsce w popularnym reality-show . Jak wspomina, producenci programu obiecywali niesamowitą przygodę – chciała taką przeżyć, więc zdecydowała się na udział. Nie przewidziała tylko, że będzie się to wiązało z aż takim rozgłosem. Nie chciała robić kariery ani nie szukała sławy.

Małgorzata Maier o konsekwencjach udziału w "Big Brotherze"

Małgorzata Maier tłumaczy, że nie do końca tak to wygląda. Jej życie po programie wywróciło się do góry nogami. Nie mogła wrócić do pracy i praktycznie musiała zaczynać wszystko od nowa.