Klaudiusz z "Big Brothera" wspomina show. Dzisiaj żałuje, że nie mógł zrobić jednego

Klaudiusz zdradza, jak naprawdę żyło się w domu Wielkiego Brata

Szaleństwo na punkcie "Big Brothera"

Klaudiusz wyznał, że tak naprawdę jedyną rzeczą, jakiej żałuje, to że w tamtych czasach popularność można było zdobyć tylko poprzez szklany ekran. Nie było Facebooka, ani Instagrama. I to szaleństwo na punkcie "Big Brothera" nie przełożyło się na liczby – uczestnicy mogliby mieć mnóstwo followersów i zarobić dużo większe pieniądze, gdyby mieli możliwość promowania się w mediach.

Blokady ulic, blokady chodników. To był szał. To trwało tylko parę miesięcy, później ta sytuacja się zmieniła, ale to naprawdę była taka popularność, że trzeba było się z tym oswoić. Ja akurat nie miałem z tym problemu, cieszyłem się z tego. Lubię kontakt z ludźmi, lubię rozmawiać, ale jak ktoś miał z tym problem, to przyznam, że nie dało się żyć