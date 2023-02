Manuela Michalak z "Big Brothera" 20 lat temu skradła serca widzów. Dziś żyje z dala od mediów. Tak się zmieniła (FOTO)

Jak wyglądało życie Manueli Michalak po udziale w "Big Brotherze"?

Mi się w ogóle na początku wydawało, że ja wezmę walizeczkę, wyjdę z programu i pojadę do domu na rosołek. A prawda była taka, że do domu już na stałe po zakończeniu programu to ja wróciłam po około trzech latach. Okazało się, że każdy chce nas dotknąć, polizać, poznać… Posypały się też liczne propozycje wywiadów, sesji... Za chwilę się też okazało, że wszyscy mamy angaż do filmu i to nie u byle kogo, tylko u samego Jerzego Gruzy, co było dla mnie ogromnym zaszczytem - wspominała Manuela w wywiadzie dla "Vivy!".