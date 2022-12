Tak dziś wygląda córka Klaudiusza z "Big Brothera". 25-letnia Vanessa Sevkovic to zapalona podróżniczka (ZDJĘCIA)

Kasia 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wczoraj w wiedeńskiej galerii poszłam oglądać pocałunek Klimta i mnie przegonili, bo podobno psułam ludziom kadr i zdjęcie na Instagram było nie takie. Co do córki, nic specjalnego, wygląda jak tutka. Ludzie są coraz głupsi, podchodzą do obrazu, robią zdjęcie i odchodzą. Rozumiem, że później oglądają te zdjęcia i kontemplują w domu ? Co mnie obchodzi ich Instagram. Przejechalam kawał, żeby zobaczyć ten obraz z bliska