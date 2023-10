Tak dziś wygląda Grzegorz Markocki, który zasłynął w reality show "Bar". Poznalibyście go na ulicy? (ZDJĘCIA)

Grzegorz Markocki pojawił się w telewizji 25 lat temu. Jak zmienił się od tego momentu?

Najbardziej znanym etapem w życiu Markockiego był udział w polsatowskim przeboju telewizyjnym. Widzowie "Baru" zapałali wielką sympatią do opolanina, który poznał w programie swoją przyszłą żonę. Zawarty w czasie realizacji pierwszej serii ślub cywilny z Izabelą Kowalczyk był pierwszym takim wydarzeniem w historii formatu na całym świecie. Podobno jego twórcy robili wszystko, by tych dwoje połączyć ze sobą, zapewniając tym samym dużą oglądalność stacji. Małżeństwo rozpadło się krótko po zakończeniu zdjęć, o kobiecie zrobiło się całkowicie cicho, a Grzegorz zakończył udział na wysokim drugim miejscu. Podobno od zwycięstwa dzieliło go zaledwie kilka smsów...