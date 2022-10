Tak dziś wygląda gwiazda amerykańskiego serialu "Niania". 65-letnia Fran Drescher wiele w życiu przeszła (ZDJĘCIA)

Emitowany w Polsce w latach 2004-2009 serial "Niania" cieszył się wśród widzów TVN sporą popularnością i doczekał się aż dziewięciu sezonów. Wielu z pewnością do dziś pamięta Agnieszkę Dygant w roli miłośniczki szalonych stylizacji, Frani Maj, Tomasza Kota jako Maksymiliana Skalskiego, pracodawcę i późniejszego ukochanego serialowej niani czy wygadanego kamerdynera Konrada, w którego wcielał się Adam Ferency. Podobnie jak wiele polskich seriali i programów rozrywkowych "Niania" oparta była na amerykańskim "The Nanny", znanym w Polsce jako "Pomoc domowa". Serial CBS w USA do dziś ma status kultowego, a wcielająca się w główną rolę Fran Drescher niezmiennie kojarzona jest z rolą sympatycznej niani.

Fran Drescher stworzyła "The Nanny" wraz z byłym już mężem Peterem Markiem Jacobsonem, w wielu kwestiach czerpiąc inspiracje ze swojego życia osobistego. Aktorka wcielała się w postać Fran Fine od 1993 do 1999 roku. Choć przed emisją serialu miała już na koncie kilka występów w amerykańskich produkcjach - w tym epizod w "Gorączce sobotniej nocy" - dopiero rola opiekunki pociech pana Sheffielda przyniosła jej sławę, uznanie widzów oraz nominacje do prestiżowych nagród, w tym po dwie do Złotych Globów oraz Emmy.