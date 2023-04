Tak dziś wygląda Ivo ze "Zbuntowanego anioła". Facundo Arana skończył niedawno 51 lat (ZDJĘCIA)

"Zbuntowany anioł" to argentyński serial, który podbił serca polskich widzów w latach 2000-2001. Telenowela opowiadała o wątku miłosnym Milagros ( Natalia Oreiro ) oraz Ivo (Facundo Arana) . Produkcji towarzyszyła znana wszystkim dobrze piosenka "Cambio dolor".

Co ciekawe, odtwórcy głównych ról mieli poźniej okazję jeszcze spotkać się na planie filmowym . W 2006 roku aktorzy zagrali w telenoweli "Jesteś moim życiem", gdzie ponownie wcielili się w rolę kochanków.

Facundo Arana zyskał miano amanta. I choć "Zbuntowany anioł" emitowany był ponad 20 lat temu, to mężczyzna nadal wygląda świetnie. Aktor nie dostaje obecnie wielu angaży, ale za to prężnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go ponad 700 tys osób.