Tak dziś wygląda Klaudia Stec z "Warsaw Shore". Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Klaudia Stec przed laty zadebiutowała w rodzimym show-biznesie jako jedna z uczestniczek "Warsaw Shore". Do ekipy dołączyła w trzecim sezonie, ale po czterech lata pożegnała się z imprezowym stylem życia. Co prawda program nie przyniósł jej rozpoznawalności, takiej jak Ewel0nie czy Elizie Trybale, to wciąż część osób dogląda, co u niej słychać.