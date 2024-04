Tak dziś wygląda Małgorzata Maier z pierwszej edycji "Big Brothera". ŻAŁOWAŁA udziału w show. Tym się dziś zajmuje (ZDJĘCIA)

Małgorzata Maier żałuje udziału w "Big Brother"

Małgorzata Maier miała 34 lata, gdy postanowiła wziąć udział w programie "Big Brother" . Po programie jej życie wywróciło się do góry nogami . Nie mogła wrócić do pracy i wszystko musiała zaczynać od nowa .

Żałuję, że poszłam do "Big Brothera", bo wiodłam naprawdę super życie, a po programie odwróciło się do góry nogami i stanęło na głowie. Nie mogliśmy wrócić do dotychczasowej pracy. Nie dlatego, że nam sodówka uderzyła do głowy, tylko dlatego, że gdziekolwiek się nie pokazaliśmy, zbierało się zbiegowisko i nie dało się normalnie pracować – mówiła dziennikarzom "Onetu".