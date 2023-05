Gwiazdy, które zniknęły z show biznesu i poszły do "ZWYKŁEJ" pracy: Karolina Rosińska, Agnieszka Woźniak, Agnieszka Sitek... (ZDJĘCIA)

Tak stało się w przypadku Dylana Sprousa, którego możecie kojarzyć z bijącego niegdyś rekordy popularności serialu "Nie ma to jak statek", gdzie występował u boku swojego bliźniaka, Cole'a. W przeciwieństwie do brata, który wciąż para się aktorstwem, 30-latek porzucił Hollywood na rzecz własnego przedsiębiorstwa. Absolwent Uniwersytetu Nowojorskiego znalazł dość osobliwy pomysł na siebie i założył... własną wytwórnię miodów pitnych. Za to jego koleżanka z klubu myszki Mickey, Jennifer Stone, która wcielała się w Harper w "Czarodziejach z Waverly Place" (to na jej cześć Beckhamowie nazwali swoją córkę), postanowiła związać swoją przyszłość z medycyną i zostać pielęgniarką na izbie przyjęć.