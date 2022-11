Tak dziś wygląda NAJMŁODSZY SYN Rafała Królikowskiego! Szkoli się na aktora i ubolewa nad znanym nazwiskiem: "NIE JEST TO ŁATWE" (ZDJĘCIA)

To mnie stresowało i stresuje do dzisiaj. Mam to gdzieś z tyłu głowy, czy na każdym castingu, czy przed egzaminami do szkół teatralnych. Kiedy dostałem się do szkoły, część moich znajomych mówiła: "Z tym nazwiskiem wiadomo, że się dostaniesz". (...) Nie jest to na pewno łatwe, ale przyznam, że nie spotkała mnie jeszcze z tego powodu żadna przykrość - stwierdza z ulgą Michał. Nie miałem sytuacji, żebym był gorzej traktowany z tego powodu, albo w drugą stronę, żebym coś dostał dzięki temu, że jestem synem Rafała Królikowskiego. Najgorszy jest ten strach, kiedy coś ci się uda, dostaniesz jakąś rolę w serialu, czy nawet do szkoły, to jest to z tyłu głowy, czy to dlatego, że super mi poszło na castingu, czy to nazwisko wpłynęło na to.