Antek Królikowski zajmuje się synem brata na rodzinnej imprezie (ZDJĘCIA)

gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Antek, no przepraszam chłopie, ale nikt ci w to nie uwierzy po tym wszystkim coś odwalił w życiu, a wiesz sam, że się nazbierało. Weź na klatę swoje zachowanie, przeproś za wszystkie wygłupy. Tyle i aż tyle. I weź na klatę to, że spłodziłeś dziecko i odszedłeś do innej, bo nie podołałeś. Jeśli tego dobrze nie rozwiążesz to kiedyś to dziecko cię znienawidzi. Dorośnij.