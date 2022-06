Tak dziś wygląda najstarsza córka Roberta Leszczyńskiego! Czym zajmuje się 19-letnia Vesna? (ZDJĘCIA)

Vesna Leszczyńska , córka zmarłego przed laty Roberta Leszczyńskiego i Alicji Borkowskiej , przeżyła w życiu niejedną trudną chwilę. Miała zaledwie 12 lat, gdy jej ojciec odszedł w wyniku powikłań związanych z cukrzycą. W pierwszych wywiadach nie ukrywała, że bardzo za nim tęskni, a fakt, że zabrakło go w jej życiu, bardzo mocno jej doskwierał.

Czas jednak leci, a Vesna Leszczyńska jest dziś już dorosłą kobietą, która ma własne pasje i aspiracje. W 2018 roku informowaliśmy, że wzięła udział w charytatywnym koncercie i pojawiła się na scenie u boku mamy. Ma do tego zresztą wyraźne predyspozycje, bo została absolwentką szkoły muzycznej w klasie wiolonczeli i wystąpiła nawet w kultowym musicalu "Metro", który świętował wówczas 30-lecie.

Wygląda na to, że jej to wychodzi, bo jakiś czas temu skomponowała piosenkę przewodnią do serialu HBO "Mental". Wyraźnie fascynuje się też kinem i nie boi się angażować w trudne tematy polityczne, które były bliskie także sercu jej ojca. Dzięki aktywności 19-latki i jej bliskich wiemy też, jak dziś wygląda.