Tak dziś wygląda PIERWSZA Bożenka z "Klanu", Olivia Sivelli! Serialowa poprzedniczka Agnieszki Kaczorowskiej ma już 29 LAT (ZDJĘCIA)

Uniwersum "Klanu" doczekało się po wielu latach na antenie wielu zawirowań. Bywało na przykład, że wraz z angażem kolejnego aktora postać przez niego odtwarzana wracała do serialu, przez co jednego bohatera mogło grać kilku aktorów. Tak jest chociażby w przypadku serialowej Bożenki, adoptowanej córeczki Grażynki i Ryśka Lubiczów.

Olivia Sivelli była pierwszą Bożenką z "Klanu". Potem przyszło zastępstwo

Postać Bożenki pojawiła się w "Klanie" pod koniec 1997 roku, a w rolę dziewczynki wcieliła się początkująca dziecięca aktorka Olivia Sivelli. 5-latka wyraźnie przypadła do gustu widzom, przez co szybko znalazła dla siebie miejsce w innych projektach telewizyjnych oraz teatralnych, a nawet w reklamach popularnych wówczas produktów. Wielu wróżyło jej wtedy błyskotliwą karierę.

Mimo tego sława Olivii nie trwała długo, a jej przygoda z aktorstwem skończyła się po zaledwie 2 latach. Sivelli ostatecznie zniknęła z "Klanu" i idealnym zastępstwem okazała się Agnieszka Kaczorowska. Ona zabawiła na planie znacznie dłużej, przez co dziś to właśnie ona jest kojarzona z ikoniczną w pewnych kręgach rolą córki Lubiczów. Olivia natomiast wyjechała z rodzicami do Londynu, gdzie rodzina ułożyła sobie życie.

Co dziś słychać u pierwszej Bożenki z "Klanu"? Tak teraz wygląda Olivia Sivelli

Choć przeprowadzka do Anglii zamknęła pewien rozdział w karierze Olivii, to kolejne lata wcale nie były dla niej mniej łaskawe. Zawalczyła o solidną edukację i dostała się na University of Liverpool, a w międzyczasie próbowała swoich sił jako modelka. Udało jej się zostać twarzą kilku marek, a w 2012 roku zgłosiła się na casting do tamtejszej edycji programu "Top Model".

W telewizyjnym show zaszła bardzo daleko, bo odpadła przed finałem, jednak powrót przed kamery coś jej uświadomił. Jak później wyznała w rozmowie z "The Tab", przygoda w programie pozwoliła jej zrozumieć, że chce zajmować się w życiu czymś zupełnie innym. Modeling wkrótce poszedł więc w odstawkę.

To była fajna przygoda. Przypomniało mi się, jak to jest być modelką i uznałam, że to jednak nie jest zawód dla mnie - wyjaśniła.

Dziś Olivia ma 29 lat i spore doświadczenie z show biznesem, którego na razie nie planuje pogłębiać. Sporo działo się też w jej życiu osobistym, bo we wrześniu 2021 roku ogłosiła na Facebooku, że wyszła za mąż, przyjmując dwuczłonowe nazwisko Sivelli-Brown. Na co dzień pracuje w South East Coast Ambulance Service NHS Foundation Trust i zajmuje się ratownictwem medycznym.

