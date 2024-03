Tak dziś wygląda Szymon Wydra. Ponad 20 lat temu podbił serca widzów "Idola" (ZDJĘCIA)

Tola 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Ja też nie wyglądam tak samo jak 20 lat temu, niestety, choć bardzo bym chciała, więc nie zamierzam oceniać innej osoby jak wygląda po 20 latach. Wygląda jak wygląda, nikt wiecznie młody nie jest. Włosy juz mniej geste i co, ma w peruce chodzić?? Wyglada ok, to nie nastolatek. A głos to ma super.