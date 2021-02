Tak ewoluował styl Nataszy Urbańskiej na przestrzeni lat. Wyrobiła się? (ZDJĘCIA)

Odkąd prawie trzy dekady temu Natasza Urbańska zaczęła karierę w branży rozrywkowej, tancerka dosłownie wychodziła z siebie, żeby stać się pełnoprawną gwiazdą . Niestety ani niewątpliwa uroda, ani poczucie rytmu, ani całkiem niezły głos nie umożliwiły ambitnej celebrytce awansu do pierwszej ligi. Pech chciał, że przez te wszystkie lata - mimo usilnych prób - małżonce Janusza Józefowicza nie udało się też zyskać upragnionego statusu "ikony mody". Na szczęście dla Nataszy, to się może niedługo zmienić.

Na przestrzeni ostatnich lat Urbańska zaliczyła dziesiątki imprez, za każdym razem próbując zachwycić obecnych gości oszałamiającym wyglądem i - co za tym idzie - znaleźć się w zestawieniach dla najlepiej ubranych gwiazd. Artystka stawiała zwykle na pstrokate zestawy, które przy okazji odsłaniały jej wytrenowaną sylwetkę.

Od kilku miesięcy możemy zaobserwować wyraźną zmianę w estetyce Nataszy, co ma zwiastować rzekomą "rewolucję w jej karierze". Trzeba przyznać, że ostatnie wybory 43-latki co do stylizacji były wyjątkowo udane, a Natasza w końcu sprawia wrażenie, jakby odnalazła własny styl (przynajmniej w kwestii ubioru). Aktualnie gwiazda stawia na stylistykę rodem z lat 80..