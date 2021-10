Tak gwiazdy szykują się do Halloween: Natalia Siwiec z córką nurkują w dyniach, Dorota Szelągowska przebrała się za placek... (ZDJĘCIA)

Iva 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Przecież to Halloween ma początek w pogańskich obrzędach. Pogańskie obrzędy to wszesne formy okultyzmu, odstępstwo i obraza Boga. Nie uczcie tego dzieci jeśli wam na nich zalezy nie bądźcie ignorantami bo to Halloween to jest wbrew pozorom poważna sprawa. Wprowadzenie go w takiej formie jak dziś (odświeżona i unowocześniona forma ukłonu dla pogańskich obrzędów) już dawno temu było przemyślane przez masonerię, to nie jest i nigdy nie była zabawa