Tak Joanna Opozda świętowała 35. urodziny: klubowa muzyka, strumienie szampana i mnóstwo znanych gości (ZDJĘCIA)

Chcę Wam podziękować, że ze mną tu jesteście bo naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Wiem, że obserwuje mnie mnóstwo wartościowych ludzi o wielkich sercach. Najwięcej z Was życzy mi spokoju. No cóż… przydałoby się. Mam nadzieję, że niedługo zakończę pewne sprawy i będę żyć w miarę normalnie. Póki co różnie to bywa… Trzymajcie za mnie kciuki. Ściskam Was mocno - pisała w dniu urodzin Asia.