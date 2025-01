Tak Katie Price wyglądała PRZED OPERACJAMI, na które wydała ponad milion złotych. Były jej potrzebne?

W 2024 roku Katie Price przeszła swoją szóstą operację liftingu twarzy, co wywołało spore zamieszanie w mediach. Jej uzależnienie od operacji plastycznych oraz problemy finansowe związane z zamiłowaniem do luksusu były szeroko komentowane. Mimo to, celebrytka nie przestaje eksperymentować z wyglądem, co rusz decydując się na nowe poprawki.