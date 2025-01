Katie Price niepokoi fanów coraz SZCZUPLEJSZĄ sylwetką i zapowiada kolejny zabieg: "Mój tyłek jest OBWISŁY! Muszę zrobić wypełnienie"

Katie Price należy niewątpliwie do czołówki znanych twarzy, które przeszły najwięcej operacji plastycznych i zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Przykładowo w zeszłym roku Brytyjka powiększyła sobie piersi po raz 17.

Od kilku miesięcy tabloidy rozpisują się o wyraźnej zmianie w wyglądzie celebrytki. I tym razem nie chodzi o poprawkę chirurgiczną. Była żona Petera Andre wyraźnie schudła , co oczywiście martwi jej troskliwych fanów. Spekuluje się, że to w związku z rzekomym rozstaniem z partnerem, JJ Slaterem.

Katie Price coraz chudsza. Internauci zmartwieni

Ozempic działa cuda; To nie jest zdrowe, Katie, proszę, poszukaj pomocy; Ktoś się nią opiekuje? To trzeba zgłosić, zanim zajdzie za daleko; Proszę, jedz; O mój boże, co się z tobą dzieje? - rozpisują się zmartwieni internauci.