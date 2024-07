Katie Price chwali się efektami 17. (!) operacji POWIĘKSZENIA piersi. "Nigdy nie przestanę się operować"

Katie Price na początku swojej kariery w modelingu zachwycała naturalną urodą. Z czasem jednak pokochała zabiegi upiększające, a jej ciało i twarz zmieniły się nie do poznania. Z obliczeń serwisu The Mirror wynika, że przez całe życie wydała na operacje plastyczne ponad pół miliona złotych . Najwięcej na powiększenie biustu, którego rozmiary zaczęły już niepokoić jej fanów.

Dokładnie miesiąc temu, w wywiadzie dla Daily Mail, wyznała, że po raz 17. pójdzie pod nóż , by jeszcze bardziej powiększyć piersi . Wszystko przez to, że chce się upodobnić do lalek z serii Bratz.

Co na to jej fani? Nie wszyscy są zachwyceni zmianami w wyglądzie swojej idolki.

Nie mogę zrozumieć, dlaczego to sobie robisz? Byłaś tak piękna...; Co Ty sobie zrobiłaś?!; Na pierwszy rzut oka myślałam, że to dmuchana lalka; Dziwię się, że nie przewraca się do przodu; Myślałam, że je zmniejszysz, a nie powiększysz... - czytamy.