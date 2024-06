Miłośniczka poprawiania urody Katie Price oznajmia: "NIGDY nie przestanę się operować". Zapowiedziała 17. operację biustu

Katie Price śmiało można nazwać jedną z najbardziej wyrazistych celebrytek nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w całej Europie. 46-latka parała się już różnymi profesjami, z których najlepiej wychodził jej modeling. Obecnie Price słynie przede wszystkim ze swojej słabości do zabiegów medycyny "estetycznej". W ostatnich latach jej twarz przeszła tyle zmian, że sami musieliśmy sprawdzić, czy pamiętamy, jak obecnie wygląda.

Kate Price zapowiada kolejne operacje plastyczne

Brytyjka ma na koncie różne mniej lub bardziej inwazyjne ingerencje w urodę. Botoks, wypełniacze, licówki, lifting twarzy i całego ciała... - to dla niej chleb powszedni. Price najwyraźniej nie ma zamiaru kończyć z wizytami u chirurga plastyka. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że planuje kolejne operacje. Już niebawem celebrytka po raz 17 (!) odda biust pod nóż. Czeka ją też szósty lifting twarzy w karierze .

Po co to wszystko? Price nie ukrywa, że przyświeca jej konkretny cel. Chce upodabniać się do lalek z serii Bratz. Od Barbie odróżniają je wydatne usta i małe nosy. Mają też wielkie umalowane oczy oraz gładkie twarze.